Система безопасности и мемориальный сад: новая жизнь гимназии № 175

19:35, 30.08.2021 44
1/44
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

1 сентября после глобальной реконструкции откроет свои двери казанская гимназия № 175. О страшных событиях, случившихся здесь 11 мая, вспомнят на торжественной линейке, отдав дань памяти погибшим минутой молчания. 9 «А» класса, где были расстреляны дети, больше нет — кабинет переоборудован в большой холл, окна которого выходят на мемориальный сад. А само пространство школы перекроено так, чтобы дети не испытывали страха и чувствовали себя комфортно. Гимназия получила не только новую систему безопасности, но и современные актовый зал, столовую, бассейн.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи