Система безопасности и мемориальный сад: новая жизнь гимназии № 175

1 сентября после глобальной реконструкции откроет свои двери казанская гимназия № 175. О страшных событиях, случившихся здесь 11 мая, вспомнят на торжественной линейке, отдав дань памяти погибшим минутой молчания. 9 «А» класса, где были расстреляны дети, больше нет — кабинет переоборудован в большой холл, окна которого выходят на мемориальный сад. А само пространство школы перекроено так, чтобы дети не испытывали страха и чувствовали себя комфортно. Гимназия получила не только новую систему безопасности, но и современные актовый зал, столовую, бассейн.
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