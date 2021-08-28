Как лечат от ковида самых маленьких татарстнцев

00:00, 28.08.2021 17
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С первых дней пандемии в ДРКБ работает временный инфекционный госпиталь, куда со всей республики привозят детей, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Как здесь все организовано, оценили корреспонденты «Реального времени».


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