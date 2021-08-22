Kazan SwimRun: железные люди» жары не боятся

13:23, 22.08.2021 42
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Соревнования Казанского триатлона — 2021 проходят в эти дни на озере Кабан. Сегодня в рамках Казанского триатлона - динамичная гонка Kazan SwimRun. На ней доступны дистанции 3 и 6 км. Каждый километр — это один круг, который предполагает преодоление 200 м вплавь и 800 м бегом. Особенность соревнования в том, что транзитной зоны между беговым и плавательным этапами нет, а значит, нет и смены амуниции — участник обязан иметь единый несменяемый комплект экипировки на всю дистанцию.


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