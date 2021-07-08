Символ тюркского мира: шедевры азербайджанского ковроткачества в «Манеже»

00:00, 08.07.2021 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном зале «Манеж» открывается выставка «Искусство ковра — эволюция смыслов» из собрания Азербайджанского национального музея ковра. На ней представлены как классические произведения коврового искусства рубежа XIX–XX веков, так и современные авторские ковры работы Чингиза Бабаева.


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