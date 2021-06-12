CHEERLAB SHOW PRO в Казани: болеем за группы поддержки

21:00, 12.06.2021 32
1/32
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма впервые состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс групп поддержки профессиональных спортивных клубов «CHEERLAB SHOW PRO». В соревнованиях приняли участие команды, представляющих клубы КХЛ, ВХЛ и единую ВТБ-Лигу по баскетболу.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи