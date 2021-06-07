По правилам и под присмотром: как следят за безопасностью казанцев на пляжах

Неделю назад в Татарстане официально открылся купальный сезон. После неожиданно резкого похолодания погода, как говорят синоптики, вернулась к климатической норме и «призвала» жителей города на пляжи. На одном из них – «Нижнем Заречье» - побывал сегодня фотокорреспондент «Реального времени» и оценил, как обеспечивается здесь безопасность отдыхающих.
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