«На пороге Вселенной»: в Нацмузее РТ открылась «космическая» выставка

17:24, 12.04.2021 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «На пороге Вселенной», посвященная 60-летию первого полета человека в космос. На открытии гостей ждал сюрприз – приветствие и поздравление с Международной космической станции. Посетители выставки смогли увидеть фотографии приезда Юрия Гагарина в Казань в 1967 году, плакаты, фотооткрытки, почтовые карточки, значки, марки, выпущенные в СССР в разные годы, познакомиться с тем, как развивалась астрономия, начиная от Древнего Египта и узнать о вкладе Татарстана и его предприятий в покорение космоса.


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