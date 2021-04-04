10 фото недели: бойцовский клуб в Казани

00:00, 04.04.2021 10
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Минувшие 7 дней начались и закончились боевыми единоборствами. Сначала прошли финалы чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по ММА, а завершилась неделя международным турниром по профессиональному боксу М13. Самые яркие кадры этих боев — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—5. Финалы чемпионата и первенства ПФО по смешанному боевому единоборству ММА.
  • 6—10. Международный турнир по профессиональному боксу М13.

Фото: Максим Платонов


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