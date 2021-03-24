День открытых дверей Росгвардии: штабной автомобиль, подводный пистолет и задержание нарушителя

На территории казанского полка Приволжского округа войск национальной гвардии РФ состоялся день открытых дверей, на который были приглашены юнармейцы. Гостям рассказали об истории становления казанского полка Росгвардии, показали образцы военной техники, стрелкового оружия и водолазного снаряжения, состоящих на вооружении подразделения, познакомили с условиями жизни и быта военнослужащих. На плацу воинской части юнармейцам продемонстрировали порядок действий кинологов со служебными собаками и войсковых нарядов при задержании правонарушителя.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым