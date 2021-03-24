День открытых дверей Росгвардии: штабной автомобиль, подводный пистолет и задержание нарушителя

16:31, 24.03.2021 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На территории казанского полка Приволжского округа войск национальной гвардии РФ состоялся день открытых дверей, на который были приглашены юнармейцы. Гостям рассказали об истории становления казанского полка Росгвардии, показали образцы военной техники, стрелкового оружия и водолазного снаряжения, состоящих на вооружении подразделения, познакомили с условиями жизни и быта военнослужащих. На плацу воинской части юнармейцам продемонстрировали порядок действий кинологов со служебными собаками и войсковых нарядов при задержании правонарушителя.


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