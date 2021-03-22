Прогноз болтанки: в аэропорту «Казань» отметили День метеоролога

Без информации о погоде в воздух не подниматся ни один самолет. В преддверии Дня метеоролога, который традиционно отмечается 23 марта, аэропорт "Казань" продемонстрировал журналистам работу своей метеорологической службы. Как синоптики предсказывают важные для полетов природные явления, увидел фотокорреспондент "Реального времени".
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