Прогноз болтанки: в аэропорту «Казань» отметили День метеоролога

18:22, 22.03.2021 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Без информации о погоде в воздух не подниматся ни один самолет. В преддверии Дня метеоролога, который традиционно отмечается 23 марта, аэропорт "Казань" продемонстрировал журналистам работу своей метеорологической службы. Как синоптики предсказывают важные для полетов природные явления, увидел фотокорреспондент "Реального времени".


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