Зимний штурм: тренировка СОБРа в Лаишевском районе

18:26, 11.03.2021 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на аэродроме в деревне Караишево (Лаишевский район) прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как проходят такие тренировки – в фоторепортаже «Реального времени».


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