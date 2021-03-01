Жизнь в танце: праздничный концерт для юбиляров

Сегодня в театре им. Камала прошел праздничный вечер, посвященный сразу двум юбилеям корифеев Государственного ансамбля песни и танца Татарстана - главного дирижера ансамбля, народного артиста РТ Рашида Мустафина и художественного руководителя ансамбля, народного артиста РТ Айрата Хаметова.
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