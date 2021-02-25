Семь линий горизонта: как именитый архитектор презентовал будущий парк у Чаши

15:15, 25.02.2021 25
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  • эскиз предоставлен пресс-службой мэрии Казани
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня ландшафтный архитектор Мишель Пена представил разработанный для столицы Татарстана проект Парка горизонтов. Он станет одним из 12 прибрежных парков, которые появятся вдоль Казанки.


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