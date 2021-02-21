10 фото недели: «мужская работа»

00:00, 21.02.2021 10
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Уходящая неделя оказалась длиннее и серьезнее обычного — в министерствах и ведомствах продолжают подводить итоги непростого пандемийного года и определять стратегии выхода из коронакризиса. Лица недели в нашей фотоподборке на этот раз преимущественно мужские, но это, пожалуй, оправданно накануне брутального праздника 23 Февраля. Хотя без женщин и их помощи и тут не обошлось. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».

  • 1. На отчетной коллегии Министерства экономики РТ.
  • 2—5. На совещании судей РТ по итогам работы за 2020 год.
  • 6. На ежегодном общем собрании предприятий — участников машиностроительного кластера РТ.
  • 7—10. На итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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