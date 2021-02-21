10 фото недели: «мужская работа»

Уходящая неделя оказалась длиннее и серьезнее обычного — в министерствах и ведомствах продолжают подводить итоги непростого пандемийного года и определять стратегии выхода из коронакризиса. Лица недели в нашей фотоподборке на этот раз преимущественно мужские, но это, пожалуй, оправданно накануне брутального праздника 23 Февраля. Хотя без женщин и их помощи и тут не обошлось. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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