Старая Казань в 3D: стереопогружение в историю

21:00, 19.02.2021 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Центре «Эрмитаж-Казань» состоялось открытие выставки «Стерео-Казань», где представлены стереофотографии, стереоскопические фотоаппараты, современные стереоскопы. В экспозиции можно увидеть объемные снимки с видами Казани XIX-XX веков и современные кадры, снятые с аналогичных ракурсов.


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