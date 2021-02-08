Леван Ломидзе привез в Казань «Блюз без границ»

В Татарской государственной филармонии прошел концерт Левана Ломидзе и BLUES COUSINS. К новому проекту фронтмен пригласил выдающихся гитаристов России — Дмитрия Четвергова и Дмитрия Малолетова, а также истинного рок-вокалиста Чака Регистера (Charles Register).
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