Леван Ломидзе привез в Казань «Блюз без границ»

00:00, 08.02.2021 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарской государственной филармонии прошел концерт Левана Ломидзе и BLUES COUSINS. К новому проекту фронтмен пригласил выдающихся гитаристов России — Дмитрия Четвергова и Дмитрия Малолетова, а также истинного рок-вокалиста Чака Регистера (Charles Register).


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