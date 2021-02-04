Защита несовершеннолетних, борьба с коррупцией и качество следствия: на коллегии Следкома по РТ подвели итоги и обозначили приоритеты

Следком по Татарстану стал ближе к людям в 4,5 раза: именно на столько всего за год выросло число людей, побывавших на личных приемах руководителей следственных отделов. Кроме того, отмечен резкий всплеск уголовных дел о коррупции. Сегодня на итоговой коллегии руководитель Следкома по РТ включил это направление в число приоритетных, наряду с защитой несовершеннолетних от преступных посягательств и борьбой за качество следствия. Отдельный «привет» от главного следователя получили неплательщики налогов и зарплаты. Тогда как президент республики Рустам Минниханов попросил силовиков проявлять человечность, тактичность и беспристрастность.
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