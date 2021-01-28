Медпромпарк на «Казань Экспо» принимает высоких гостей

19:00, 28.01.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня председатель совета директоров АО «Фармстандарт» Виктор Харитонин посетил созданный прошлым летом на площадке «Казань Экспо» медицинский промышленный парк. После знакомства с резидентами промпарка он отправился на встречу с президентом Татарстана — обсудить дальнейшее сотрудничество с республикой. В частности - возможность открытия в Казани центра ядерной медицины и организации высокотехнологичной помощи больным с онкологическими заболеваниями.


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