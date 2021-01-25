Все о регистрации недвижимости: в Казани прошла итоговая коллегия Росреестра и Кадастровой палаты

Сегодня в Казани состоялась итоговая коллегия Управления Росреестра и Кадастровой палаты по РТ. На ней говорили о небывалом ажиотаже на рынке недвижимости, о переходе контроля за землями сельхозназначения в Росреестр и о пилотном проекте по внедрению в 2021 году единого информационного ресурса с данными о земле и недвижимости.