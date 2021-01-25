Все о регистрации недвижимости: в Казани прошла итоговая коллегия Росреестра и Кадастровой палаты

18:00, 25.01.2021 27
1/27
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялась итоговая коллегия Управления Росреестра и Кадастровой палаты по РТ. На ней говорили о небывалом ажиотаже на рынке недвижимости, о переходе контроля за землями сельхозназначения в Росреестр и о пилотном проекте по внедрению в 2021 году единого информационного ресурса с данными о земле и недвижимости.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи