Новый год в Казани: ледовый хоровод на «Черном озере»

17:00, 25.12.2020 20
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Накануне в парке "Черное озеро" зажглись огни на новогодней елке и открылся каток. И сразу нашлось немало желающих покружить на льду в праздничной обстановке. В парке побывал фотокорреспондент «Реального времени».


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