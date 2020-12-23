Как работает Росгвардия

14:00, 23.12.2020 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В преддверии новогодних праздников в Управлении Росгвардии по РТ решили напомнить гражданам о мерах безопасности. Офицеры-росгвардейцы рассказали, как уберечь свое имущество от любителей поживиться чужим богатством и предупредили о правильном хранении оружия.


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