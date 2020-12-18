60 Дед Морозов от Александра Татарского: казанский «Манеж» приглашает на новогоднюю выставку

В выставочном зале «Манеж» открылась самая новогодняя экспозиция «Когда зажигаются елки». Она посвящена лучшей новогодней отечественной анимации XX века, начиная от первых кукольных фильмов Владислава Старевича 1912 года производства, через анимационные эксперименты Дзиги Вертова, до шедевров «Союзмультфильма» второй половины ХХ века.
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