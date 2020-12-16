Создание сказки: в казанском «Эрмитаже» появился «Волшебный фонарь»

Сегодня в Центре «Эрмитаж-Казань» открылась новогодняя выставка проекторов и теневых театров XIX века «Волшебный фонарь». На ней представлены первые проекционные приборы, которые раньше назывались волшебными фонарями, оригинальные стеклянные слайды ручной работы, теневые театры XIX века и другие оптические игрушки, старые советские диапроекторы, а также игрушечные проекторы из других стран, которые завершат экспозицию.