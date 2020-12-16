Создание сказки: в казанском «Эрмитаже» появился «Волшебный фонарь»

Сегодня в Центре «Эрмитаж-Казань» открылась новогодняя выставка проекторов и теневых театров XIX века «Волшебный фонарь». На ней представлены первые проекционные приборы, которые раньше назывались волшебными фонарями, оригинальные стеклянные слайды ручной работы, теневые театры XIX века и другие оптические игрушки, старые советские диапроекторы, а также игрушечные проекторы из других стран, которые завершат экспозицию.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым