Операция «Децентрализация», первая серия: премьера «Театра горожан»

22:40, 20.11.2020 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на площадке MOÑ в Нацбиблиотеке РТ представили «Децентрализацию» — первый спектакль, созданный в рамках лаборатории «Театр горожан» фонда «Живой город». Главными героями здесь становятся жители Казани. В некотором смысле спектакль — смесь тимбилдинга, социального исследования и стратегического планирования. Что из этого получилось посмотрели корреспонденты «Реального времени».


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