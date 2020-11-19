Смутное время патриарха Гермогена: в Казани снимают фильм «Святитель»

С 17 по 19 ноября в Казани проходят съемки фильма «Святитель», посвященного жизни деятеля эпохи Смутного времени, первого казанского митрополита, патриарха Гермогена. В нем принимают участие российские актеры Александр Балуев, Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов.
Сегодня съемки на территории Казанского Богородицкого монастыря и в съемочном павильоне Казанского государственного института культуры, где выстроили декорации, прошли съемки с Александром Балуевым. За творческим процессом понаблюдали корреспонденты «Реального времени».
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