«Черный список» АЗС: в Татарстане проверяют качество моторного топлива

В Татарстане проходит месячник по проверке качества моторного топлива. С начала месячника специалисты Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ отобрали 392 пробы на 218 автозаправочных станциях. Из 273 проб, которые уже испытаны, 14 не соответствуют нормативам.