«Черный список» АЗС: в Татарстане проверяют качество моторного топлива

13:53, 18.11.2020 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарстане проходит месячник по проверке качества моторного топлива. С начала месячника специалисты Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ отобрали 392 пробы на 218 автозаправочных станциях. Из 273 проб, которые уже испытаны, 14 не соответствуют нормативам. 


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