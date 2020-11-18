«Черный список» АЗС: в Татарстане проверяют качество моторного топлива

В Татарстане проходит месячник по проверке качества моторного топлива. С начала месячника специалисты Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ отобрали 392 пробы на 218 автозаправочных станциях. Из 273 проб, которые уже испытаны, 14 не соответствуют нормативам.
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