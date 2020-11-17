Блэкаут в «Новой Туре»: конфликт между собственником и оператором разрешит арбитражный суд

Казанские предприниматели мелкооптового вещевого рынка «Новая Тура» оказались жертвами обострения конфликта между собственником и оператором комплекса. Накануне утром арендаторы не смогли попасть в здания. Прибывших в пять утра торговцев встретили закрытые двери и темные окна, в корпусах комплекса отключили тепло и электричество. Предпринимателей заранее не предупредили о закрытии, что и спровоцировало стихийное уличное собрание возмущенных торговцев. Представители УК «Технополис «Новая Тура» объявили активистам от ИП, что готовы открыть доступ в торговые павильоны, если предприниматели подпишут с ними договоры аренды до истечения контрактов с ООО «Барсил». На месте событий побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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