Непарадная Россия Саши Гром

23:00, 03.11.2020 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани, в мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка фотографа Саши Гром под названием «Тон». Корреспонденты «Реального времени», побывавшие на выставке, увидели казанские дворы, ивановские цеха, шахтерские будни и бесконечные заборы.


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