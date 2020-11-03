Исторические кадры — в подлиннике. В Казани открылась выставка знаменитого военного фотокорреспондента Евгения Халдея

16:00, 03.11.2020 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана открылась выставка работ знаменитого советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО». Выставка «Евгений Халдей. Знамя Победы» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию дополнили предметы из фондов музея-заповедника «Казанский Кремль».


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