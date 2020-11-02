«Императорский маршрут» Романовых: в Казани проходят Елисаветинско-Сергиевские чтения

13:16, 02.11.2020 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казанском Кремле открылась II сессия XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений. Она является частью Межрегиональной научной конференции «Путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых», которые проходят в Москве, Московской области и Казани. В этом году темой выбраны путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых.


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