«Императорский маршрут» Романовых: в Казани проходят Елисаветинско-Сергиевские чтения

В Казанском Кремле открылась II сессия XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений. Она является частью Межрегиональной научной конференции «Путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых», которые проходят в Москве, Московской области и Казани. В этом году темой выбраны путешествия и паломничества представителей Императорского Дома Романовых.
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