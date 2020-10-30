Первый после пандемии: в Казанском ДВВС финишировал чемпионат России по плаванию — 2020

22:30, 30.10.2020 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта завершился чемпионат России по плаванию. На турнир заявился 461 участник, среди них – 25 спортсменов из Татарстана. Турнир в Казани стал для спортсменов проверкой сил после длительного перерыва, вызванного пандемией. До конца года в Татарстане должны пройти чемпионат России по синхронному плаванию и открытый турнир на Кубок Президента РТ по прыжкам в воду.


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