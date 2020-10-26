Служить готов: как на казанском вокзале провожали новобранцев из Татарстана

В России продолжается осенний призыв, который продлится до 31 декабря. В целом по стране в этот период встанут под ружье 128 тыс. человек, из Татарстана на службу будут отправлены более 3 тыс. ребят. Сегодня с казанского вокзала состоялась очередная отправка призывников в войска. За проводами наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

