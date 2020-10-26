Покататься и пострелять: чемпионка Анна Богалий осмотрела новый биатлонный комплекс

14:57, 26.10.2020 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий побывала в казанском поселке Мирный, где идет строительство биатлонного комплекса. Новый лыжно-биатлонный комплекс возводится близ спортивного центра «Динамо». 


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