Семечки в топливо и кормовые добавки: как работает «Заинский элеватор»

«Заинский элеватор» — амбициозный технологичный и почти полностью автоматизированный проект, стоивший команде «Агросилы» 1,5 млрд рублей, можно считать состоявшимся. В 2020 году производство, наконец, вышло на полные мощности и почти сразу достигло плановых показателей, приняв уже 145 тысяч тонн зерна. Для сравнения — старый челнинский элеватор принял 114 тысяч тонн (и уже превысил свои мощности). Ознакомиться с работой комплексов смогли сегодня журналисты.