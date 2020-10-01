«Бизнес против коррупции»: как в Казани обсуждали «подводные камни» госзакупок

14:12, 01.10.2020 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошло шестое заседание Общественного совета «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Члены совета и представители бизнеса обсудили проблемы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках.


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