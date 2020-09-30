Сохранение наследия: охрану памятников истории и культуры обсудят в Казани

XIX ежегодный Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры проходит в эти дни в Казани. Форум, открытие которого состоялось сегодня, посвящен 100-летию образования ТАССР. 372 делегата с разных уголков страны принимают участие в его работе. На открытии съезда побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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