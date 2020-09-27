«Великий Болгар-2020»: настоящему рыцарю коронавирус не помеха

В эти выходные в исторической зоне Болгара, в окружении натуральных исторических декораций (занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО), шли ожесточенные бои на ристалище, торговцы в колоритной одежде продавали изделия ручного промысла, на сцене голосили разнообразные музыкальные коллективы (средневековые и не очень) — в общем, было громко, красочно и интересно. С погодой рыцарям, торговцам, ремесленникам и другому фестивальному люду повезло: было солнечно и не очень холодно. На фестивале "Великий Болгар-2020" побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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