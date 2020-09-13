Выборы-2020 в Татарстане. 13 сентября, третий день голосования

Сегодня в Татарстане проходит третий день голосования на выборах президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах. Свои голоса на выборах отдали президент РТ Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметщин. Ход голосования освещают журналисты, работаюшие в едином информационном центре РТ. Как проходит голосование — в фоторепортаже «Реального времени».

