Выборы-2020 в Татарстане. 13 сентября, третий день голосования

15:00, 13.09.2020 68
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  • предоставлено Иреком Зиннуровым
  • предоставлено Иреком Зиннуровым
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • предоставлено ДУМ РТ
  • предоставлено ДУМ РТ
  • предоставлено пресс-службой РКБ
  • предоставлено пресс-службой РКБ

Сегодня в Татарстане проходит третий день голосования на выборах президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах. Свои голоса на выборах отдали президент РТ Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметщин. Ход голосования освещают журналисты, работаюшие в едином информационном центре РТ. Как проходит голосование — в фоторепортаже «Реального времени».


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