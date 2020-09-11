Чемпионский статус подтвержден: как ватерполисты «Синтеза» открывали сезон

23:00, 11.09.2020 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня ватерпольный «Синтез» открыл новый сезон крупной победой в стартовом матче чемпионата России. Действующий чемпион страны разгромил астраханское "Динамо СШОР" со счетом 19-4. Перед матчем министр спорта РТ Владимир Леонов вручил ватерполистам золотые медали сезона 2019/2020.


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