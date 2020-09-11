Как сохранить исторический центр Казани? В Ратуше представили концепцию устойчивого развития территории

Сегодня в Казанской ратуше президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию устойчивого развития территории исторического поселения Казани. По предложению главы республики концепция будет вынесена на общегородское обсуждение. После этого документ ляжет в основу нормативной базы, по которой будет застраиваться исторический центр столицы республики, и станет ориентиром для других исторических поселений Татарстана.