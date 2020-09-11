Как сохранить исторический центр Казани? В Ратуше представили концепцию устойчивого развития территории

13:20, 11.09.2020 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казанской ратуше президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили концепцию устойчивого развития территории исторического поселения Казани. По предложению главы республики концепция будет вынесена на общегородское обсуждение. После этого документ ляжет в основу нормативной базы, по которой будет застраиваться исторический центр столицы республики, и станет ориентиром для других исторических поселений Татарстана.


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