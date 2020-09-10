Женюсь? Женюсь! Первая премьера сезона в театре им. Камала

20:08, 10.09.2020 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на сцене Театра им.Камала состоялся показ премьерного спектакля — сердитой комедии «Женюсь.тат». Автором и режиссером спектакля выступил Ильгиз Зайниев, художником — Геннадий Скоморохов, композитором — Эльмир Низамов.


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