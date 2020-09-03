Премьерные страсти: как открылся постковидный сезон в татарском ТЮЗе

21:30, 03.09.2020 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня премьерой спектакля «Корт» («Колорадские страсти») стартовал сезон в татарском ТЮЗе имени Г. Кариева. Сатирическая комедия повествует о деревенских событиях, огородно-картофельном сезоне, отношениях соседей и, конечно же, о любви. Репортаж с премьеры - от фотокорреспондента «Реального времени».


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