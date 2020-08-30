Радости нашего двора: детские площадки, поздравления от VIP-гостей и Салават

14:25, 30.08.2020 27
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня во дворе дома №82 по улице Ямашева в Казани прошел большой праздник двора — на новой детской площадке, возведенной по президентской программе «Наш двор». Праздник посетил президент РТ Рустам Минниханов и зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин.


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