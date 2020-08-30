И небо расцвело огнями: завершение Дня республики в Казани

23:11, 30.08.2020 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Празднование Дня республики, 1015-летия Казани и векового юбилея татарской государственности — 100-летия со дня образования ТАССР завершилось сегодня вечером праздничным концертом. А затем над Казанкой расцветил небо салют из 300 залпов.


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