Цифровая трансформация и радиофобия населения: о чем говорили на коллегии Минцифры РТ

За полгода в Татарстане на 9% упало число абонентов стационарной телефонной связи, а количество клиентов сотовых операторов, напротив, возросло на 6,6% — до 7,6 млн человек. Мобильный интернет-трафик вырос на 43% — тенденция усилилась во время самоизоляции и с тех пор сохраняется. Данные озвучили на коллегии Минцифры Татарстана по итогам первого полугодия 2020-го.