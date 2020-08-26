Цифровая трансформация и радиофобия населения: о чем говорили на коллегии Минцифры РТ

18:36, 26.08.2020 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

За полгода в Татарстане на 9% упало число абонентов стационарной телефонной связи, а количество клиентов сотовых операторов, напротив, возросло на 6,6% — до 7,6 млн человек. Мобильный интернет-трафик вырос на 43% — тенденция усилилась во время самоизоляции и с тех пор сохраняется. Данные озвучили на коллегии Минцифры Татарстана по итогам первого полугодия 2020-го.


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