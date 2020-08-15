Как красота спасает мир: оркестр Валерия Гергиева дал в Казани концерт для врачей и пациентов «ковидных» госпиталей

19:00, 15.08.2020 28
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в Казани, во дворе нового корпуса РКИБ для медперсонала и больных «ковидных» госпиталей. На концерте побывали корреспонденты «Реального времени».


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