Ключ врачу и орден строителю: в Казани открылся новый корпус инфекционной больницы

В Казани открыли построенный в рекордные сроки второй корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. На презентацию уникального для страны проекта — возведенного на пустыре с нуля за 100 дней медучреждения на 500 коек — лично прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Открытие нового корпуса РКИБ - в фоторепортаже "Реального времени".
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