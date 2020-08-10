Цифровое равенство: как проводят скоростной Интернет в сельские школы Татарстана

Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернету откроет доступ в Сеть не только сельским ученикам, но и остальным местным жителям, даже в отдаленной глубинке, надеются в Минцифре Татарстана. Провести Интернет в отдаленную местность станет гораздо проще и быстрее, так как в селах уже будет свой «узел связи» — школа. Сейчас реализация программы находится на финальной стадии. строительно-монтажные работы проведены уже на 945 объектах из 1 045. Современный интернет скоро будет и в школе села Шуман Высокогорского района на 90 дворов, где проживает 118 жителей. Как проводят высокоскоростной интернет в школу, смогли сегодня посмотреть журналисты.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым