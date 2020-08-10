Цифровое равенство: как проводят скоростной Интернет в сельские школы Татарстана

Подключение школ Татарстана к высокоскоростному интернету откроет доступ в Сеть не только сельским ученикам, но и остальным местным жителям, даже в отдаленной глубинке, надеются в Минцифре Татарстана. Провести Интернет в отдаленную местность станет гораздо проще и быстрее, так как в селах уже будет свой «узел связи» — школа. Сейчас реализация программы находится на финальной стадии. строительно-монтажные работы проведены уже на 945 объектах из 1 045. Современный интернет скоро будет и в школе села Шуман Высокогорского района на 90 дворов, где проживает 118 жителей. Как проводят высокоскоростной интернет в школу, смогли сегодня посмотреть журналисты.

