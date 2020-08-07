Новая жизнь Дома Муллина: маленький татарский Диснейленд в центре Казани

23:00, 07.08.2020 30
1/30
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов

Сегодня мечеть Марджани открыла историко-культурный комплекс имени купца Бурганутдина Муллина. Таким образом, первый квартал Старо-Татарской слободы теперь полностью обустроен как крупный туристическо-ресторанный кластер.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи