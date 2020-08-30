Доброго пути: Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин открыли ДК железнодорожников

14:57, 30.08.2020 37
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  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова
  • Надежда Плотникова

В Юдино после масштабной реконструкции открыли ДК железнодорожников, сквер и фонтан перед ним. На открытие приехали зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.


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